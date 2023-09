Rekordna kazen za TikTok

Priljubljeno družabno omrežje TikTok je zaradi kršenja zasebnosti otrok v letu 2020 prejelo svojo doslej najvišjo kazen v višini 345 milijonov evrov.

Irska komisija za varstvo podatkov (DPC) je ugotovila, da TikTok ni dovolj transparentno obravnaval zasebnih podatkov mladoletnikov. Računi uporabnikov starih med 13 in 17 let so bili ob registraciji privzeto nastavljeni kot javni, kar je pomenilo, da je bila objavljena vsebina dostopna vsakomur. Družabno omrežje je nezadostno in v nasprotju z evropsko uredbo o varstvu podatkov (GDPR) izvajalo verifikacijo starosti in nastavitve zasebnosti, zato mora plačati 345 milijonov evrov globe.

Poleg svoje doslej najvišje kazni je podjetje prejelo zapoved, da v treh mesecih postopke obdelave podatkov popolnoma uskladi z GDPR.