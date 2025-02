Objavljeno: 17.2.2025 05:00

Rekord v igri Diablo lažen

Rekord, ki ga je Maciej Maselewski oziroma Groobo pred šestnajstimi leti postavil v sprintu skozi igro Diablo, je dolgo veljal za neponovljiv dosežek, a se sedaj kopičijo dokazi, da je lagal.

Njegovih 192 sekund je bilo videti skorajda čudežnih, a legalnih. Imel je veliko sreče, saj so v njegovem igranju kar kopičila srečna naključja, vse od postavitve vključno s stopnicami do različnih objektov, ki jih najde, denimo teleporta.

Zato se je Allan Cecil oziroma DwangoAC z ekipo lotil preverjanja, kako je bilo to možno. Uporabljali so metodo TAS (tool-assisted speedrun), kjer si pomagajo z orodji, da bi izvedli čim boljši speedrun, v tem primeru pa replicirali Groobovo igro. Za začetek so skušali ustvariti enak zemljevid, in sicer so preizkusili več milijard možnosti, saj se zemljevid ustvari iz naključnega števila, ki ga igra generira iz časa v sekundah (seed). Preverili so vseh 2,2 milijarde možnosti (vse sekunde od 1. januarja 1970 do 31. decembra 2038), a niso našli enakega zemljevida.

Ugotovili so, da je možno zemljevid poustvariti, če izberemo igro, kot bi jo igrali v letu 2056 ali 2074. To pa brez orodij ni možno, ker Diablo ne podpira let po 2038. Ugotovili so tudi, da so posamezne stopnje (levels) zlepljeni v videoposnetku, saj izvirajo iz različnih začetnih stanj (seed). Skratka, ugotovili so, da je od 16 stopenj vsaj 13, verjetno pa 15 lepljenih iz različnih poizkusov.

Podrobna analiza je pokazala še nekaj nekonsistentnosti, ki so očitne na prvi pogled, denimo izginjanje predmetov iz inventarja, nekonsistentne letnice v začetnih zaslonih itd. Groobo se je odzval z besedami, da ni nikoli trdil, da gre za enotno igranje, a žal to ni edina nelogičnost. Očitno je, da je shranjene igre tudi spreminjal z zunanjimi orodji, kar načeloma ni dovoljeno.

