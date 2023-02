Objavljeno: 21.2.2023 08:00

Redo, novi mobilni ponudnik pod okriljem A1

Včeraj je začel delovati nov ponudnik mobilne telefonije Redo, ki je v resnici nova ponudba operaterja A1.

Operater se od »običajnih« ponudnikov razlikuje po tem, da je mogoče naročnino in vse potrebno storiti neposredno v mobilni aplikaciji, brez obiska fizičnega okenca operaterja ali nakupa SIM kartice, čeprav je slednje tudi mogoče. Možna je namreč uporaba digitalne SIM-kartice (eSIM), mesečna naročnina 15 EUR brez vezave omogoča neomejene klice, sporočila in prenos podatkov v Sloveniji. V (evropski) tujini je na voljo 14 GB podatkov.

Uporabnik po prenosu aplikacije re:do ustvari svoj račun, izbere med eSIM in fizično SIM-kartico, ki jo lahko naroči po pošti ali kupi na servisih Petrol in OMV Slovenija, v aplikacijo doda svojo plačilno ali kreditno kartico ter storitev plača vnaprej. Zaradi predpisov se mora identificirati z osebnim dokumentom, ki ga fotografira v sami aplikaciji. V aplikaciji zaenkrat ne deluje če prenos e-SIM na drug telefon, za to je treba poklicati tehnično pomoč, ki uporabniku pošlje ustrezno kodo QR.

Za nove uporabnike je možen 14-dnevni brezplačni preizkus z 10 GB prenosa podatkov, 200 minutami pogovorov in 200 sporočili.

Uporabnik lahko svojo številko prenese z drugega operaterja ali si v aplikaciji izbere novo; vnese od dve do pet številk po svojem izboru, aplikacija pa jih bo sestavila v nekaj možnih kombinacij, izmed katerih nato uporabnik eno izbere.

Pri A1 z novo ponudbo merijo na tiste uporabnike, ki želijo čim več opravkov urediti digitalno, brez obiskov poslovalnic, in želijo svobodno izbirati. Cilj je, da bi v treh letih pridobili 100.000 uporabnikov, so povedali.

Slovenija je prvi trg, na katerem A1 preizkuša Redo. Po Kucharjevih besedah je za to primeren trg, saj je zahteven, z veliko konkurenco. Poleg tega naj bi bili po raziskavah A1 Slovenci izjemno digitalno vešči. "Če bomo uspešni tu, bomo uspešni tudi na drugih trgih," je menil predstavnik A1.

Redo ni samostojna pravna oseba, je pa ekipa ločena od preostalega A1. A1 Slovenija bo še naprej v celoti poslovala kot doslej, z vsemi storitvami za fizične in poslovne uporabnike.