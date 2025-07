Objavljeno: 27.7.2025 13:00

Redka zmaga malega rudarja kriptovalut

V času, ko rudarjenje bitcoina obvladujejo velika podjetja s specializirano opremo in ogromnimi viri, je neodvisnemu solo rudarju uspel izjemen podvig.

V soboto je samostojni rudar preko platforme Solo CK uspešno potrdil blok 907283 in prejel 3,125 BTC nagrade ter dodatne pristojbine, skupaj v vrednosti skoraj 373.000 ameriških dolarjev. Rudar, ki je sam tekmoval proti mreži z vse večjo računsko zahtevnostjo (trenutno okrog 126 trilijonov), je obdelal blok s 4038-imi transakcijami. To je že tretji tak primer letos, prejšnji solo rudar je bil uspešen februarja, medtem ko je drugi s skromnimi 2,3 petahashi dosegel uspeh v začetku julija. Medtem ko se večji del industrije sooča z izzivi zaradi vse nižjih marž in manjše nagrade na blok (trenutno 3,125 BTC) ter nekatera podjetja diverzificirajo poslovanje v podatkovne centre in področja umetne inteligence, zgodbe kot ta dokazujejo, da posamezniki z voljo in nekaj sreče še vedno lahko uspejo v decentraliziranem duhu bitcoina.