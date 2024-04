Objavljeno: 1.4.2024 09:00

Redditov direktor že prodal skoraj polovico svojih delnic

Pred tednom dni smo pisali o velikem navdušenju nad delnicami Reddita, ki so poletele vse do 60 dolarjev oziroma skoraj dvakrat nad ceno v javni ponudbi delnic. Konec minulega tedna se je trend obrnil in delnice Reddita so sedaj že niže kot na prvi dan kotacije. Pred prazniki so končale pri 48 dolarjih, kar je manj od 50,44 dolarja, kjer so začele prvi dan kotacije.

Visoki nihaji ob začetku kotacije so sicer pričakovani, saj investitorji še iščejo primerno ceno in se razmerje med ponudbo in povpraševanjem šele oblikuje. Analitiki že svarijo pred prevelikim navdušenjem, saj je New Street Research izdal nevtralno priporočilo (torej drži), Hedgeye Risk Management pa je delnico označil kot precenjeno.

Redditov izvršni direktor je že prodal 40 odstotkov vseh delnic v svoji lasti, operativni direktor pa še nekaj odstotkov več. To je sicer pričakovano, a tudi povedno. Vsaka javna ponudba delnic, ki ji sledi kotacija, je priložnost za ustanovitelje in zgodnje uslužbence, da pretvorijo svoje lastniške deleže v denar. A to pot je šlo res zelo hitro.