Reddit želi plačilo za lepšo ikono aplikacije

Aplikacija priljubljenega spletišča Reddit je s posodobitvijo dobila grdo, retro ikono. Če jo želi uporabnik zamenjati s staro ali lepšo, mora po novem plačati.

Priljubljeno spletišče Reddit je osvežilo odjemalca za telefone iOS in tablice iPad. Nadgradnja je poleg drugih sprememb prinesla novo ikono v starinski podobi. Večina uporabnikov se strinja, da ikona v družbi sodobnejših grafik na domačem zaslonu naprave ni privlačna. V brezplačni različici programa so uporabnikom na voljo tri ikone, vse starinskega videza. Za tiste, ki jim nove ikone niso všeč, Reddit ponuja alternativo, vendar je ta plačljiva. Naročniki na Reddit Premium, ki stane 7 in pol evrov mesečno ali 67 evrov na leto, lahko ikono aplikacije spremenijo v različne druge oblike. Poleg te prilagoditve prav tako uživajo v izkušnji brez oglasov, prejmejo 700 digitalnih kovancev spletišča na mesec in imajo dostop do kanala r/lounge. Nova politika velja za zdaj zgolj na napravah z Applovim operacijskim sistemom iOS, a pričakujemo, da jim bodo telefoni in tablice z Androidom sledili v kratkem.