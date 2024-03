Objavljeno: 26.3.2024 07:00

Reddit ob začetku kotacije navdušil

V četrtek je na borzi začela kotirati delnica Reddita, ki je doslej navdušila. Cena v javni ponudbi je znašala 34 dolarjev, doslej pa je pridobila že 75 odstotkov vrednosti in včeraj zaključila trgovanje pri 60 dolarjih. Reddit je z javno ponudbo delnic zbral svežih 750 milijonov dolarjev, tržna kapitalizacija podjetja pa je dosegla 9,5 milijarde dolarjev.

Že na prvi dan trgovanja je delnica pridobila 48 odstotkov, odtlej pa je šlo le še navzgor. Vprašanje pa je, kaj bo prinesla srednjeročna ali dolgoročna prihodnost. Visoka vrednotenja so vzdržna, če bo podjetje ustvarjalo dovolj visok dobiček. Ob tem velja poudariti, da so skupaj več milijonov zaslužili tudi moderatorji na Redditu, ki so imeli možnost nakupa delnic pred kotacijo po ceni 34 dolarjev. Še bolje so jo odnesli predhodni vlagatelji. Sam Altman iz OpenAI je imel v Redditu 200-milijonski delež, ki se je čez vikend napihnil do 613 milijonov dolarjev.

Kaj bo sedaj z Redditom? Bo postal naslednja Meta ali Snapchat? To je odvisno od angažmaja uporabnikov, ki so za zdaj strani še zvesti, in njeni sposobnosti nevsiljive monetizacije poslovnega modela. Prihodki so lani znašali 804 milijone dolarjev, čista izguba pa 91 milijonov dolarjev.