Objavljeno: 19.2.2024 09:00

Reddit išče denar, sklenil dogovor o uporabi vsebin za umetno inteligenco

Reddit, ki se pripravlja na marčevski vstop na borzo z javno ponudbo delnic (IPO), bo z neimenovanim podjetjem podpisal pogodbo o uporabi vsebin za urjenje modelov umetne inteligence. Po poročanju virov iz podjetja je pogodba težka 60 milijonov dolarjev letno, a se še lahko spremeni, kar se zadnji detajli še usklajujejo.

S tem želi Reddit potencialnim investitorjem dokazati, da lahko svoje vsebine monetizira. Hkrati predstavlja tak dogovor tudi pomemben korak proti regulaciji umetne inteligence. Doslej so podjetja postrgala vse dostopne vsebine na spletu, ne da bi za to plačala ustrezne licence oziroma si pridobila pravice. Temu je sledilo tudi nekaj tožb, denimo The New York Times toži OpenAI.

OpenAI založnikom trenutno ponuja pet milijonov dolarjev, torej je Redditov dogovor precej večji – ni znano, ali ga sklepajo z OpenAI ali kom drugim. Reddit se sicer že dlje časa trudi čim več zaslužiti. Lani je povzročil za pravi upor moderatorjev, ko je ukinil brezplačni dostop prek API, zaradi česar je prenehal delovati cel kup odjemalcev za dostop do strani. Sedaj smo večidel obsojeni na uradno aplikacijo, ki je slaba.

Reddit so pred tremi leti ocenjevali na 10 milijard dolarjev, saj so pri tem vrednotenju sprejemali sveži kapital. Marčevski IPO bo verjetno pri vrednosti pet milijard dolarjev.