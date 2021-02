Reddit in Elon Musk lastnoročno napihnili dogecoin za 700%

Čeprav je nastal kot parodija, je trenutnu v obtoku za skoraj šest milijard dolarjev kriptokovancev dogecoin. Letošnjega januarja se je prebil na naslovnice, ko je pridobil 700 odstotkov vrednosti. Včeraj pa ga je še dodatno podžgal Elon Musk, ki je na Twitterju objavil meme o dogecoinu.

Skokovito rast dogecoina konec januarja pripisujejo Redditu, kjer se je znašel ne seznamu ljudi, ki so poskrbeli tudi za organizirano kupovanje delnice Gamestopa in njeno eksplozivno rast. Dogecoin je bil 28. januarja kriptovalut, o kateri se je največ tvitalo. Svoj lonček je pristavil tudi Elon Musk, ki je objavil nekaj tvitov o dogecoinu, kjer ga je označil kot kriptovaluto ljudi. Ob velja priznati, da čeprav je Musk sledil valu, to ni prvič, da je tvital o dogecoinu, in da ga je že aprila 2019 označil kot najljubšo kriptovaluto.

Po objavi zadnjega tvita včeraj zjutraj je dogecoin pridobil približno 50 odstotkov vrednosti. Trenutno je vreden med 0,04 in 0,05 dolarja. Še pred mesecem dni pa je bil pod 0,01 dolarja. In lahko se zgodi, da bo kdaj spet toliko. Gamestop in AMC, ki so ju napihnili istočasno (konec januarja), sta namreč že izgubila 75 odstotkov vrednosti, a še vedno divje nihata (tudi navzgor).