Objavljeno: 26.2.2024 09:00

Reddit bo za dostop do vsebin dobil 203 milijone od razvijalec umetne inteligence

Reddit je manj kot mesec dni pred javno prodajo delnic uradno potrdil, da je sklenil dogovor o licenciranju svojih vsebin za trening umetne inteligence. Minuli teden smo poročali o več deset milijonov težkem dogovoru, za katerega se je sedaj izkazalo, da se sklepa z Googlom. V treh letih bodo dobili 203 milijone dolarjev.

V prijavi ameriški Agenciji za trg vrednostnih papirjev (SEC) ob začetku kotacije so navedli, da bodo letos iz tega dogovora dobili 66,4 milijona dolarjev, skupni znesek pa je torej 203 milijone dolarjev. Navedli so še, da ne gre le za dogovor z Googlom, temveč tudi drugimi ponudniki umetne inteligence. Ti potrebujejo velike količine kakovostnega, predvsem pa človeškega materiala, kjer je Reddit neprecenljiva zakladnica.

Dogovor določa, da bo Reddit omogočal stalni in sprotni dostop do podatkov prek API. Glavni razlog za dogovor je očiten – podjetja to tako ali tako počnejo, torej je pravna ureditev smiselna, za Reddit pa tudi profitabilna. In stabilni denarni tokovi so pred IPO nujno pomembni.

Tovrstni dogovori pa imajo še eno pomembno posledico. Podjetja so doslej v veliki meri podatke z interneta strgala zastonj, na sodišču pa so se potem zagovarjala, da gre za pošteno uporabo in da so tako ali tako dostopni. Obstoj dogovorov, četudi samo z nekaterimi podjetji, bo tovrstne utemeljitve postavil na trhle noge.