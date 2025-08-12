Objavljeno: 12.8.2025 11:00

Reddit bo blokiral Internet Archive

Reddit omejuje dostop Internet Archive zaradi zlorabe podatkov s strani UI podjetij.

Reddit je sporočil, da bo močno omejil, kaj lahko Internet Archive prek svoje storitve Wayback Machine arhivira z njegove platforme. Po novem bo mogoče shranjevati le domačo stran Reddita, ne pa več objav, komentarjev ali uporabniških profilov. Odločitev je posledica ugotovitev, da UI podjetja zlorabljajo Wayback Machine za zbiranje podatkov, kljub kršitvi pravil uporabe. Predstavnik Reddita Tim Rathschmidt je za The Verge pojasnil, da Internet Archive sicer opravlja pomembno delo za odprti splet, a dokler ne bo učinkovito preprečeval nepooblaščenega zbiranja podatkov in spoštoval politike, kot je brisanje odstranjenih vsebin, bo dostop omejen.

Reddit že nekaj časa zaostruje nadzor nad dostopom do svojih podatkov, zlasti odkar podjetja množično uporabljajo njegove vsebine za učenje umetne inteligence. Platforma je v preteklosti že sklenila plačljive dogovore za dostop do podatkov, med drugim z Googlom in OpenAI, hkrati pa vložila tožbo proti podjetju Anthropic zaradi domnevnega nezakonitega zbiranja podatkov.