Red hat stavi na umetno intgeligenco in hibridni oblak

Red Hat je na konferenci Red Hat Summit predstavil pomembne posodobitve programske opreme, ki poudarjajo zmogljivosti umetne inteligence (AI) in hibridnega oblaka. Ena ključnih novosti je nova različica OpenShift AI, zasnovana za upravljanje modelov AI/ML v okoljih Kubernetes. Ta posodobitev omogoča lažje uvajanje in upravljanje AI aplikacij, kar je ključnega pomena za podjetja, ki se soočajo z izzivi pri uvajanju AI tehnologij.

Poleg tega je Red Hat predstavil nadgradnjo generativnih AI zmožnosti s projektom Lightspeed, ki podjetjem omogoča hitrejše in učinkovitejše uvajanje AI modelov. Lightspeed vključuje izboljšane zmogljivosti za avtomatizacijo in integracijo AI v obstoječe IT infrastrukture, kar zmanjšuje potrebo po ročnem delu in omogoča hitrejše pridobivanje vpogledov iz podatkov.

Uvedba "policy-as-code" je še ena pomembna posodobitev, ki omogoča avtomatizirano upravljanje IT virov s pomočjo vnaprej določenih politik. Ta pristop poenostavlja upravljanje kompleksnih IT okolij in zagotavlja skladnost z varnostnimi in regulativnimi zahtevami.

Red Hatove posodobitve naslavljajo tudi vrzeli v znanju in potrebo po učinkovitem upravljanju IT virov, kar je še posebej pomembno za podjetja, ki se soočajo s pomanjkanjem strokovnega kadra na področju AI in hibridnega oblaka. S temi izboljšavami Red Hat pomaga podjetjem, da lažje izkoristijo prednosti AI tehnologij in izboljšajo svoje poslovne procese.