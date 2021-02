Red Hat ponuja brezplačni RHEL kot zamenjavo za CentOS

Odločitev družbe Red Hat, da bodo konec letošnjega leta ukinili podporo za najnovejšo različico brezplačnega operacijskega sistema CentOS še naprej razburja javnost. Kritike javnosti so prišle do te mere, da je moral Red Hat ponuditi nekaj, kar bi pomirilo in ohranilo stranke.

Odločitev bo razveselila manjše uporabnike, precej manj pa velike družbe s farmami strežnikov CentOS. Red Hat je tako oznanil, da bo v prihodnje uporaba do 16 strežnikov Red Hat Enterprise Linux (RHEL) povsem brezplačna. Zagotavljajo, da bodo brezplačno ponudili tudi dostop do varnostnih in drugih popravkov, medtem ko pa bo podpora za izdelek v tem primeru plačljiva.

Kot že rečeno, ponujena brezplačna alternativa za CentOS najbrž ne bo razveselila velike uporabnike sistema CentOS. Ta operacijski sistem namreč uporabljajo v produkciji tudi nekatera izmed največjih svetovnih imen s področja storitev v oblaku, kot so Comcast, AutoZone, CVS Health, Raytheon in celo Salesforce. Veliki uporabniki so tudi podjetja, ki gostujejo spletne strani. Nekateri od naštetih imajo v produkciji na tisoče, po nekaterih podatkih celo milijone delujočih instanc CentOSa.

Zato je treba potezo družbe Red Hat, ki je v lasti IBMa, gledati predvsem kot na politično potezo. Z brezplačnim RHEL bodo zaščitili manjše uporabnike in neprofitne organizacije, obenem pa vršijo pritisk na tiste, ki z gostovanjem služijo lepe vsote denarja. Red Hat ob tem napoveduje, da bodo v bodoče ponudili še druge aranžmaje za dostop do brezplačne, stabilne različice Linuxa, vendar bodo o podrobnostih spregovorili tedaj, ko bodo nared. Neuradno naj bi več brezplačnih licenc namenili izobraževalnim in neprofitnim organizacijam.