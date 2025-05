Red Hat Enterprise Linux 10

Red Hat je v maju 2025 tiho predstavil novo različico svojega paradnega konja – Red Hat Enterprise Linux 10 (RHEL 10), ki nosi kodno ime "Coughlan". Ta izdaja prinaša številne tehnološke spremembe, ki bodo pomembno vplivale na uporabnike v poslovnem okolju.

Ena izmed najbolj izstopajočih novosti je popolna opustitev strežnika X.org v prid Waylandu kot privzetemu grafičnemu strežniku. To pomeni, da je GNOME na Waylandu zdaj edina podprto grafično okolje, kar predstavlja pomemben premik v smeri sodobnejše in varnejše grafične infrastrukture. Poleg tega RHEL 10 ne vključuje več pisarniškega paketa LibreOffice, saj se Red Hat osredotoča na distribucijo prek paketov Flatpak, kar omogoča uporabnikom, da sami izberejo in namestijo želene aplikacije.

Na področju strojne opreme RHEL 10 opušča podporo za 32-bitne x86 sisteme in zahteva sodobnejše procesorje, ki podpirajo vsaj nabor ukazov AVX2, kot so Intel Haswell ali AMD Excavator. To omogoča boljšo izrabo zmogljivosti sodobne strojne opreme in izboljšano varnost.

Varnost je bila v tej izdaji še dodatno okrepljena. Posodobitve vključujejo izboljšave v SELinuxu, integrirane sistemske vloge za lažje zagotavljanje skladnosti z varnostnimi standardi ter posodobljene kriptografske algoritme, kot so FIPS in TLS 1.3, ki zagotavljajo močnejše šifriranje podatkov.

Na področju oblaka RHEL 10 ponuja izboljšano integracijo s platformami, kot so Red Hat OpenShift, AWS, Azure in Google Cloud, kar omogoča lažje upravljanje hibridnih in večoblačnih okolij. Orodja, kot sta Red Hat Insights in CloudForms, pomagajo podjetjem pri spremljanju in optimizaciji virov v oblaku.

Za sistemske administratorje RHEL 10 prinaša izboljšan spletni konzolni vmesnik, ki omogoča enostavnejše upravljanje sistemov prek brskalnika, ter razširjene možnosti avtomatizacije za rutinske naloge, kot so posodobitve in konfiguracije varnosti.