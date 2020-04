Realne posledice teorij zarot: v Veliki Britaniji nadlegujejo inštalaterje in zažigajo bazne postaje

V Birminghamu, Liverpoolu in v Mellingu so zagorele bazne postaje. Glede na sočasen incident oblasti predvidevajo, da je šlo za požig, preiskava uradnega razloga pa še poteka. Na internetu se je pojavil tudi posnetek, kjer mimoidoči nadlegujejo delavce, ki postavljajo telekomunikacijsko opremo. Incidente je sprožila gonja proti mobilnemu omrežju 5G, ki se je razrasla v najbolj nore teorije zarote.

Kot požar se na internetu širi teorija zarote, da je 5G nekako povezan s pojavom in širjenjem novega koronavirusa. Po eni izmed teorij 5G škoduje imunskemu sistemu, po drugi omogoča hitro širjenje virusa po radijskih valovih. Čeprav oblasti in stroka pojasnjujejo, da so te teorije povsem nemogoče, se na Facebooku, Twitterju in spletnih straneh širijo te informacije. V določenih skupinah na Facebooku se pojavljajo celo izrecni pozivi k požigu baznih postaj, česar Facebook sprva sploh ni odstranil.

Mobilna omrežja so v Veliki Britaniji opredeljena kot kritična infrastruktura. Direktor nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) Stephen Powis je dejal, da je 5G kritična infrastruktura tako za prebivalstvo kakor zdravstvene delavce. Izrazil je ogorčenje, da ljudje v teh časih napadajo infrastrukturo, ki je nujna v tej situaciji. Gorele so namreč bazne postaje, ki sploh še ne podpirajo omrežja 5G. Večina področij, kjer se virus širi, namreč sploh ni pokrita s 5G.

O omrežju 5G smo v naši reviji že obsežno pisali. V zadnji številki smo preverjali, od kod izvira ta teorija zarote, ter pojasnili, kako so strokovnjaki določili varne mejne vrednosti elektromagnetnih valovanj za telekomunikacije.

BBC