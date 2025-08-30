Objavljeno: 30.8.2025 12:00

Realme predstavil telefon z največjo baterijo na svetu - 15.000 mAh

Kitajski proizvajalec pametnih telefonov Realme je na dogodku 828 Fan Festival presenetil z drzno rešitvijo.

Podjetje je pokazalo konceptni telefon z baterijo kar 15.000 mAh, kar je največ doslej v pametnem telefonu. Realme obljublja, da takšna kapaciteta zadošča za ogled 25-ih filmov zapored, 30 ur igranja iger ali celo pet dni običajne rabe. V varčevalnem načinu bi telefon lahko na letalu v mirovanju deloval kar četrt leta. Kljub gromozanski bateriji pa naprava ostaja presenetljivo tanka, ohišje meri le 8,89 mm, kar je tanjše od številnih robustnih telefonov z manj kot polovično kapaciteto. Podjetje primerja svojo baterijo z Applovimi modeli, po njihovih navedbah vsebuje več energije kot pet telefonov iPhone skupaj (od modela 12 do 16). Telefon lahko služi tudi kot zalogovnik energije za druge naprave, denimo pametne ure ali telefone prijateljev.

Baterija s 15.000 mAh sicer trenutno še ni primerna za množično proizvodnjo, a Realme že testira 10.000 mAh različico, ki bi lahko kmalu prišla na trg. Poleg tega je Realme predstavil še en zanimiv koncept - Chill Fan Phone, prvi telefon na svetu z vgrajenim hladilnim ventilatorjem. Naprava združuje parno komoro, mini ventilator in termoelektrični hladilnik, ki lahko temperaturo zniža do 6 °C, kar je posebej dobrodošlo pri zahtevnem igranju iger. Realme je s tem pokazal, da prihodnost pametnih telefonov ne prinaša le tanjših in hitrejših naprav, ampak tudi inovacije na področju vzdržljivosti baterij in hlajenja, dveh najbolj bolečih točk sodobnih uporabnikov tovrstnih naprav.

