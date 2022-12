Objavljeno: 1.12.2022 05:00

Realistični posnetki vojne ali simulacija iz igre?

Avtorji računalniške igre Arma 3 so se ponovno znašli v neprijetni situaciji, ko se posnetki iz igre po spletu širijo kot domnevno resnični posnetki vojne v Ukrajini. To ni prvič, da se njihova igra zlorablja v propagandne namene, zato so o tem obvestili javnost in pozvali k odgovornemu obnašanju.

V vsaki vojni so propaganda in dezinformacije ključni sestavni del, kar drži tako za ruski napad na Ukrajino kakor tudi minule oborožene konflikte. Lažni posnetki napadov niso nič neobičajnega, navadno pa gre za stare posnetke kakšnih drugih napadov. A igra Arma 3 češkega podjetja Bohemia Interactive je tako realistična, da se že leta pojavljajo posnetki iz te igre. Izšla je že leta 2013, a je relevantna še danes. Gre za hiperrealistično simulacijo vojne v odprti obliki (sandbox), ki omogoča modeliranje in modificiranje terena, enot, opreme, scenarijev itd. Za Armo 3 obstaja nešteto modifikacij, s katerimi se igralci prilagajajo videz in igralno izkušnjo.

In tako se že leta na internetu pojavljajo posnetki iz igre, ki se pretvarjajo, da so iz resničnega konflikta. V vojnah v Afganistanu in Siriji, pri napadih na Palestino in celo pri trenjih med Indijo in Pakistanom so se posnetki Arma 3 že zlorabljali. Scenarij je vedno podoben. Nekdo na splet priobči posnetek iz igre, kot da je resničen, nato ga drugi še malce obdelajo, in naposled se znajde na družbenih omrežjih in celo v medijih. Ruska televizija je na primer leta 2013 posnetek objavila kot posnetek iz Sirije, BBC pa je v dokumentarcu o Iri leta 2011 uporabil posnetek iz Arme 2. Šele pozneje, ko je škoda že povzročena, uspejo preverjevalci dejstev (fact checkers) posnetke izpostaviti kot ponaredke.

Zato Bohemia Interactive poziva, naj ljudje ne manipulirajo. Ob tem navajajo nekaj ključnih značilnosti, po katerih lahko lažne posnetke prepoznamo. Med te sodijo nizka ločljivost, namerno pretirano tresenje kamere, nočni čas, brez zvoka in premikajočih ljudi (to dvoje je težko realistično simulirati), nenavadne enote, oprema in uniforme, čudno obnašanje delcev (dim, požar, prah) itd. Vse to znaki, da je posnetek verjetno ponarejen.

Dodajajo še, da so največ za razkrinkavanje storili prav igralci Arme 3, ki hitro prepoznajo posnetke iz igre in prej ko slej opozorijo na ponaredke.

Bohemia.net