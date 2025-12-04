Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 4.12.2025 05:00

Rdeči alarm v OpenAI

Direktor Sam Altman je v podjetju razglasil rdeči alarm, ker se konkurenca močno približuje. Zlasti najnovejši Googlov model Gemini 3 je po nekaterih testih celo boljši od GPT-5, kar je na družbenih omrežjih in med poslovnimi odjemalci povzročilo veliko razburjenja.

Za OpenAI je to ključni trenutek, ko morajo zasijati. Začasno bodo opustili zamisli o monetizaciji prek vgradnje reklam in razvoj drugih izdelkov, kot so agenti umetne inteligence za nakupovanje ter osebni zdravstveni pomočnik Pulse.

Zgodovina se rada ponavlja: konec leta 2022 je ob izidu ChatGPT prav Google razglasil rdeči alarm. Dotlej je bil razvoj v Googlu prepočasen, a se je to močno spremenilo. ChatGPT ima približno 800 milijonov tedenskih uporabnikov, Googlov Gemini pa je od poletja do oktobra zrasel s 450 na 650 milijonov. Gemini 3, ki je izšel sredi novembra, bo te številke še povečal.

OpenAI je ugotovil, da si zdaj ne smejo privoščiti zastoja. Vložki so veliki, podjetje je vredno približno 500 milijard dolarjev in se pripravlja na vstop na borzo. Vse to se lahko v trenutku razblini, če njihovi modeli ne bodo dovolj dobri in predvsem – dobičkonosni.

