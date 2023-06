Razvoj LCD zaslonov je končan

Proizvajalci televizorjev ves denar za raziskave in razvoj namenjajo samosvetlečim zaslonom MicroOLED in OLED ter tehnologiji osvetlitve ozadja Mini-LED.

Stanje v industriji zaslonov kaže, da smo s komponentami s tekočimi kristali dosegli vrhunec tega, kar zmorejo. Proizvajalci so prenehali z razvojem LCD zaslonov in vse napore namenili novim tehnologijam. Samsung in Sony stavita na QD-OLED zaslone ter na razvoj PHOLED panelov, ki uporabljajo modri fosforescentni material z daljšo življenjsko dobo in je svetlejši od tradicionalnega organskega materiala v OLED ekranih. LG na drugi strani predstavlja OLED META, tehnologijo s povezanimi mikro lečami, ki omogočajo večjo svetlost. Poleg tega se razvijajo tudi druge tehnologije, kot sta MicroLED in Mini-LED, ki obetajo izboljšave pri svetlosti in energijski učinkovitosti, kar bi lahko privedlo do boljših in okolju prijaznih televizorjev.

Seveda to ne pomeni, da LCD zaslonov ne bo mogoče več kupiti. Zanje še vedno vlada precej veliko povpraševanje, predvsem v segmentu cenejših televizorjev in monitorjev. Proizvodnja LCD zaslonov se bo tako nadaljevala vsaj še nekaj let, medtem ko se bodo cene nižale. Le nadaljnjega razvoja ne bo več. Za potrošnike to ni nič slabega, saj bo izbira televizorjev na trgu še naprej rasla, kakovost slike pa se bo izboljševala. Kljub temu da LCD tehnologija morda doživlja svoj zaton, se zdi, da je prihodnost zaslonov svetla in polna inovacij.