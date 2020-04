Razvoj aplikacij za diagnosticiranje covid-19

Živimo v dobi, ko se za vsak problem napiše aplikacija za pametni telefon, kar velja tudi za covid-19. Trenutno potekata vsaj dva projekta (en na Cambridgeu in drugi na CMU), ki želita razvita aplikacijo, ki bi uporabniku nakazala, ali je morebiti okužen z novim koronavirusom.

Kako neki bi lahko telefon odkril, ali ima njegov lastnik covid-19? Z umetno inteligenco oziroma strojnim učenjem, ki bi prečesala na tisoče posnetkov dihanja in kašljanja zdravih in bolnih ljudi. Na ta način želijo izuriti umetno inteligenco, da bi prepoznala kašelj in dihanje, ki so specifični za covid-19, ne pa na primer za gripo.

Cambriški projekt se imenuje Covid-19 Sounds in vabi ljudi, da dihajo in kašljajo v mikrofon, hkrati pa navedejo nekaj podatkov o sebi (starost, spol, ali imajo covid-19). Že prvi dan delovanja se je javilo 1200 ljudi, med katerimi je bilo tudi 22 bolnih. Projekt deluje prek spletne strani in ne aplikacij za pametne telefone, ker Google in Apple omejujeta in strogo kontrolirata aplikacije v zvezi s koronavirusom, ki jih spustita v svoje tržnice.

Soroden projekt imajo v Pittsburghu. CMU izdeluje Covid Voice Detector, za katerega uporabniki kašljajo in izgovarjajo abecedo. Razlika v primerjavi s prvim projektom je manj anonimnosti, saj mora uporabnik navesti elektronski naslov. To je pomembno tudi zato, ker na ta način lahko uporabnik zahteva, da se vsi njegovi posnetki izbrišejo kdaj v prihodnosti.

Ob tem obe ekipi in neodvisni strokovnjaki poudarjajo, da gre za aplikacije, ki ne morejo nadomestiti zdravnika. To je tudi največja nevarnost, saj ne glede na opozorila lahko kdo vzame nasvet aplikacije kot stoodstotno pravilen. In tako bo okuženi, ki mu aplikacija tega ne prepozna, širil viruse dalje.

BBC