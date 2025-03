Razvoj Androida ne bo več odprt

Google je napovedal pomembno spremembo v razvoju operacijskega sistema Android, ki bo v prihodnje potekal za precej bolj zaprtimi vrati.

Android ostaja odprtokoden, a bodo nove različice operacijskega sistema razvijali zgolj znotraj internega okolja podjetja, kar pomeni konec dosedanje transparentnosti javnega razvoja. Doslej je Google velik del razvoja vodil javno, s pogostimi posodobitvami v odprtokodni veji AOSP (Android Open Source Project), ki je bila na voljo razvijalcem po vsem svetu. Zdaj bo celoten razvoj potekal na interni veji, ki je dostopna le Googlu in podjetjem z licenco za Google Mobile Services, torej največjim proizvajalcem telefonov, kot so Samsung, Motorola in drugi. Po Googlovih besedah bo ta sprememba poenostavila razvoj in izdajanje novih različic sistema. Trenutno namreč obstajata dve veji, javna in interna, ki se pogosto ne ujemata v funkcionalnosti in API podpori. Združevanje teh dveh različic ob vsaki izdaji je dolgotrajen proces, ki ga želi Google odpraviti. Ko bo nova različica Androida dokončana, bo njena izvorna koda še vedno objavljena v AOSP. Tako želi Google zagotoviti, da bodo razvijalci še naprej lahko prilagajali svoje aplikacije brez skrbi glede nedokončanih sprememb v javni kodi, licencirani proizvajalci pa bodo medtem delali neposredno z interno različico sistema, ki se pogosto pripravlja več kot leto dni pred izidom nove naprave.

Čeprav Google govori o poenostavitvi, se poraja vprašanje, ali gre morda tudi za večji nadzor nad ekosistemom Android in ali bo odprta koda v prihodnje res še igrala enako pomembno vlogo, kot jo je doslej.