Objavljeno: 6.6.2025 05:00

Razvili računalnik s človeškimi nevroni na silicijevem čipu

Avstralsko zagonsko podjetje je začelo prodajati računalnik, ki se zdi kakor iz znanstvenofantastičnega filma. CL1, ki so ga prvikrat predstavili marca letos, za obdelovanje podatkov uporablja celice človeških možganov na silicijevem čipu. Namenjen je v glavnem raziskavam na področju nevroznanosti in biotehnologije.

Scenarij iz Matrice se torej (še) ni udejanjil, saj CL1 ne uporablja celic, ker bi bile te neverjetno zmogljivejše od silicijevih tranzistorjev, temveč za raziskave. CL1 omogoča študij procesov v celici in odzivanja na dražljaje. Uporablja pa človeške nevrone, ki se lahko prilagajajo, učijo in odzivajo na zunanje dražljaje v realnem času, torej sproti.

CL1 moramo torej razumeti kot majhne umetne možgane, ne kot izboljšani računalniški čip. Za zdaj so izdelali 115 kosov, ki stanejo 35.000 dolarjev vsak. Če ga uporabljamo kot storitev v oblaku, nekakšen »wetware-as-a-service«, lahko posamezno enoto uporabljamo za 300 dolarjev na teden.

Vsak CL1 ima 800.000 nevronov, ki so vzgojeni v laboratoriju z dediferenciacijo in rediferenciacijo celic kože ali krvi človeških donorjev. Celice živijo do šest mesecev, saj jim sistem ves čas dovaja hranila, nadzoruje temperature, odstranjuje odpadke in skrbi za ravnovesje elektrolitov. Posamezen CL1 troši slab kilovat.

IEEE