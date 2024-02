Razvijalci jedra Chrome eksperimentirajo z mikroplačili

Ekipa, ki stoji za projektom Chromium, odprtokodnim jedrom brskalnika Google Chrome in številnih drugih brskalnikov, razvija novo funkcionalnost, ki bo uporabnikom omogočala lažje plačevanje storitev in uporabe plačljivih vsebin, brez kakršne koli interakcije.

Mikroplačila so še vedno obravnavana kot tehnologija prihodnosti, vendar pa je prihodnost morda bližja, kot se zdi. Temu pritrjuje tudi podjetje Forrester, ki je napovedalo, da se bodo od leta 2024 dalje pojavile plačilne platforme, ki bodo postale alternativa današnjim naročninam.

Ekipe razvijalcev Chromium je pripravila prototip spletne monetizacije ter odprto, skupnostno specifikacijo, ki bo spletnim mestom omogočila samodejno prejemanje plačil od spletnih obiskovalcev. Mikroplačila lahko postanejo tudi resna alternativa nadležnim oglasom, ki so danes pomemben vir sredstev na spletnih straneh.

Za mikroplačila sta značilni dve funkcionalnosti, plačila majhnih zneskov in odsotnost interakcije z uporabnikom, saj se ta izvajajo v ozadju in samodejno. Kot koncept niso novost, saj jih prvič srečamo že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Toda doslej je veljajo, da je bil strošek obračunavanja tovrstnih storitev večji od samega plačila, kar je uporabnost doslej postavljalo pod vprašaj.

V časih kriptovalut, veriženja blokov in decentraliziranih finančnih storitev se razmere in tehnologije vendarle spreminjajo. Avtorji jedra Chromimum verjamejo, da je Open Payments API kvaliteten in odprt standard, ki je ustvarjen za olajšanje mikro transakcij na spletu.

Implementiran je kot digitalna denarnica in omogoča prenos sredstev med dvema denarnicama. Pri tem ponuja precizne odobritve dostopa, ki temeljijo na protokolu GNAP (Grant Negotiation and Authorization Protocol) in lastnikom denarnice omogočajo nadzor nad dovoljenji ter dodeljenimi aplikacijam povezanim z denarnico.

Po besedah avtorjev sta tako Apple kot Google potrdila podporo za spletno monetizacijo, medtem ko je Mozilla doslej kazala manj zanimanja. Implementacija specifikacije v Chromiumu hkrati pomeni, da utegne storitev postati dostopna v poglavitnih brskalnikih, kot so Chrome, Edge in Brave.