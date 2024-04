Razpolovičenje bitcoina brez posebnosti

Ta konec tedna se je zgodilo razpolovičenje nagrade za rudarjenje bitcoina, kar je zgodilo četrtič v zgodovini. Odtlej je nagrada za vsak narudarjen blok pol manjša in znaša 3,125 bitcoina. Dosedanja razpolovičenja so se zgodila v letih 2012, 2016 in 2020.

Velika pričakovanja o spremembi cene bitcoina se niso uresničila, kar je bilo razpolovičenje že vračunano v tečaj. Cena bitcoin je tako ostala v pasu med 60.000 in 65.000 dolarji. Po preteklih razpolovičenjih se je tečaj povišal za 93-krat, 30-krat in 8-krat, merjeno do vrha naslednjega cikla (balona).

V praksi to sedaj pomeni, da bodo nagrade za rudarje pol manjše, merjeno v bitcoinih. Če se tečaj ne bo spremenil, bo enako veljalo tudi za dolarski protivrednosti, kar lahko v škripce spravi rudarje z višjimi stroški obratovanja. Trg bo še nekaj naslednjih tednov iskal novo ravnovesje, ko bodo odpadali nerentabilni rudarji, kar lahko zniža skupno računsko moč, in na njihovo mesto vstopali drugi, cenejši. To je sicer le eden izmed faktorjev, ki vplivajo na tečaj bitcoina, a pričakovati je še precej nihajnosti.