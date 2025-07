Objavljeno: 3.7.2025 07:00

Razjarjeni odpuščeni poškodoval delodajalčev računalniški sistem

V Yorkshiru so 31-letnega nekdanjega računalniškega administratorja obsodili na sedem mesecev zapora, kar je po izgubi zaposlitve vstopil v računalniški sistem nekdanjega delodajalca in začel povzročati škodo. Ko je julija 2022 izgubil službo v podjetju v mestu Huddersfield, mu niso takoj preklicali gesel za dostop do računalniškega sistema.

Zato se je čez nekaj ur prijavil v sistem in začel spreminjati uporabniška imena in gesla drugih zaposlenih. Naslednji dan je spremenil tudi prijavne podatke za večstopenjsko avtentikacijo, s čimer je onemogočil dostop zaposlenim v Veliki Britaniji, Nemčiji in Bahrajnu. Povzročil je za 200.000 funtov škode zaradi izgube dobička in ugleda.

Zaradi dejanj je odgovarjal na sodišču. Izrekel se je za krivega nepooblaščenega dostopa v računalniški sistem z namenom oviranja delovanja. Svoje početje je dokumentiral in o tem razpravljal prek telefona, kar je policija zbrala. Na sodišču zato ni imel druge izbire, kot da kaznivo dejanje prizna, s čimer si je prislužil sorazmerno blago kazen sedmih mesecev zapora. Vsem ostalim pa to služi kot opozorilo, da je treba po prekinitvi sodelovanja omejiti tudi dostop do sistemov, zlasti če imajo administratorske privilegije.

Policija