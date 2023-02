Raziskovalci ostali brez brezplačnega dostopa do Twitterjevega API

V začetku meseca je Twitter ukinil dostop do svoje platforme prek API, ki so jih s pridom uporabljali tako ponudniki različnih orodij in pripomočkov kot tudi raziskovalci. Dejali so, da bo odslej dostop mogoč le ob plačilu 100 dolarjev mesečno za najcenejšo različico, a so rok sedaj že drugič prestavili.

Po prvotnem načrtu bi se bilo moralo to zgoditi 9. februarja, po drugem 13. februarja, a še vedno nič. Twitter je ukinil dosedanje dostope (Essential, Elevated, Academic Research) in napovedal Basic Access. A cena 100 dolarjev mesečno utegne biti razlika med široko uporabo in de facto zaprtim ekosistemom.

Raziskovalci v manj bogatih deželah tega stroška ne bodo zmogli, pa tudi v bogatejših državah ni nujno, da bo to priznan ali toleriran strošek. Twitter je bil doslej ravno zaradi odprtega API bistveno pogosteje vir podatkov za raziskave kot pa druga družbena omrežja. Še huje bo za komercialno rabo, ki že doslej ni bila zastonj, a bodo cene poletele v nebo, ocenjujejo. V resnici pa še vedno ni jasno niti, kaj vse bo omogočal najcenejši API in ali se obetajo kakšne resne omejitve. Doslej je bilo za akademsko rabo možno dobiti 10 milijonov čivkov na mesec in 50 zahtevkov v 15 minutah na aplikacijo.

Tudi v praksi se pojavljajo problemi, saj so ljudje, ki so se s tem ukvarjali na Twitterju, podjetje že zapustili. Avtomatiziran sistem raziskovalce, ki skušajo spet pridobiti dostop, neposredno usmeri na ponudbo za komercialni API. Interni razpad pa najbolje demonstrira že tretja preložitev zagona novega sistema.