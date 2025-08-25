Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 25.8.2025 07:00 | Teme: raziskave, EU, Slovenija, digitalne storitve, oblak

Raziskava digitalne suverenosti v Evropi

Evropski ponudnik oblačnih rešitev Nextcloud je v avgustu predstavil prvi indeks digitalne suverenosti (Digital Sovereignty Index – DSI), s katerim primerja države po uporabi lastne (self-hosted) infrastrukture za digitalno sodelovanje. Indeks razkriva, kako močno so posamezne države dejansko digitalno neodvisne – torej kakšen delež sodelovalnih orodij dejansko gostujejo lokalno in ne v tujih oblakih.

Najboljše rezultate je dosegla Finska (DSI 64,5), sledita Nemčija (53,85) in Nizozemska (36,32). Nasprotno pa z občutno nizkimi vrednostmi izstopajo Združeno kraljestvo (9,21), Belgija (7,15), Italija (6,5), Španija (7,01) in Danska (6,5), kar je pod povprečjem EU (16,31). To kaže na velike razlike med državami pri prevzemanju digitalnih alternativ velikim tehnološkim podjetjem. Slovenija je z indeksom DSI 13,33 rahlo pod povprečjem EU, a bolje kot nekatere sosede.

Pristop in metodologija indeksa sta preprosta. Nextcloud je izbral približno 50 najbolj relevantnih odprtokodnih aplikacij za sodelovanje (npr. za souporabo datotek, video konference, upravljanje projektov itd.) ter preštel število prepoznavnih strežnikov, ki gostujejo te aplikacije v posamezni državi, prilagojeno na 100.000 prebivalcev. Indeks torej ne meri namena ali politike države, temveč dejansko rabo: koliko uporabnikov in organizacij dejansko posluje na lastnih platformah.

Pri tem pa je pomembno razumeti, da DSI prikazuje predvsem stanje pri posameznikih in malih ter srednjih podjetjih, ne pa pri velikih institucijah ali vladah. To pomeni, da indeks signalizira družbene preference bolj kot institucionalne strategije.

Ustanovitelj Nextclouda Frank Karlitschek zato opozarja na razkorak med civilno družbo in javnim sektorjem. Medtem ko posamezniki ter mala in srednje velika podjetja uporabljajo tehnologije z lastnim gostovanjem, ki so pogosto odprtokodne, je javni sektor v številnih državah še vedno v veliki meri odvisen od velikih tehnoloških podjetij.

To kaže, da kljub visoki ozaveščenosti javni sektor še vedno močno zanaša na velike tehnološke ponudnike.Primanjkljaj EU pri licencah za programsko opremo, storitvah v oblaku in drugih stroških z ZDA je lani dosegel zaskrbljujoč rekord v višini 148 milijard evrov. To kaže na pomembnost prehoda k neodvisnim rešitvam, ki bi preprečile odliv davkoplačevalskega denarja v roke velikim ponudnikom.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Ker so zaposleni eden najučinkovitejših vektorjev za vdore v poslovne sisteme, so različne delavnice, tečaji in urjenja, kako prepoznati ribarjenje (phishing) zlasti v večjih podjetjih postala del rednega izobraževanja. A raziskovalci z Univerze v San Diegu so pokazali, da je uspeh tovrstnih izobraževanj sila pičel.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 07:00
  • Nove vrste dron

    Nove vrste dron

    Podjetje Insta360 je predstavilo povsem nov koncept drona Antigravity A1, ki združuje 360-stopinjsko snemanje in FPV-letenje. 

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 10:00
  • <span><span>Unreal Engine v avtomobilih Tesla</span></span>

    Unreal Engine v avtomobilih Tesla

    Vse kaže, da Tesla pripravlja pomembno vizualno nadgradnjo sistemov, kot sta Autopilot in Full Self-Driving.

    novice
    Objavljeno: 15.8.2025 10:00
  • Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

    Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

    Raziskovalci z MIT-a so uporabili generativno umetno inteligenco, da bi našli nove kandidate za antibiotike. Preverili so 36 milijonov različnih spojin, med njimi tudi takšne, ki sploh še niso nikoli obstajale. Med 24 najobetavnejšimi kandidati, ki so jih tudi sintetizirali in preizkusili, jih je sedem izkazalo aktivnost kot antibiotiki. Dva sta bila v miškah učinkovita proti okužbam gonoreji in MRSA.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 05:00
  • Linus Torvalds spet ponorel

    Linus Torvalds spet ponorel

    Linus Torvalds, izumitelj in še vedno glavni skrbnik Linuxa, je vedno slovel kot vzkipljiv človek, zato tudi njegov zadnji izbruh ni zelo presenetljiv. Ob pripravi nove verzije jedra 6.17 jih je pošteno napel Palmerju Dabbeltu, ki je predložil kopico popravkov za RISC-V. Torvalds je, milo rečeno, ponorel.

    novice
    Objavljeno: 14.8.2025 05:00
  • <span><span>Perplexity bi kupil Chrome</span></span>

    Perplexity bi kupil Chrome

    Umetno inteligentni iskalnik Perplexity je v odmevni in povsem nepričakovani potezi Googlu ponudil 34,5 milijarde ameriških dolarjev v gotovini za prevzem spletnega brskalnika Chrome.

    novice
    Objavljeno: 13.8.2025 10:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Julij-avgust 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Julij-avgust 2025

Uvodnik
Strojni svetovni splet

Mnenja
Dočakal sem prihodnost

Nove tehnologije
Koliko hitrosti je dovolj? Povezani na poti Pregon!

Fokus
Elektronski papir v barvah Neznosna lahkost branja RLCD - Renesansa LCD Uvodnik: Strojni svetovni splet

Dosje
Ali androidi sanjajo o električnih ovcah?* Med trirazsežnim navdušenjem in strahom

Monitor Pro
Oblak je temelj digitalne preobrazbe Prihodnost sodelovanja in digitalnih komunikacij Uvodnik - Je oblak vsemogočen?

Na zvezi
Kariera v IT

Zgodovina
Kralj omrežij Mikroračunalniški roboti

Odprta scena
Teleskop kot tveganje za državno varnost Zakaj nas mora skrbeti za prihodnost čipov

Prenosni računalniki
Zmogljivost stane!

Telefoni
Prenovljeni srednji razred

Preizkusi
Kupil sem ZX Spectruma Previdni korak naprej Projektor v žepu

Nasveti
Oblačni triki

Mobilno
Applove nagrade Če hodiš, lahko plešeš Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov