Objavljeno: 28.4.2025 08:00

Razerjeva prva vertikalna miška

Razer je predstavil dve novi miški: Pro Click V2 in Pro Click V2 Vertical Edition, pri čemer gre pri slednji za prvo vertikalno miško te blagovne znamke.

Obe novi nadzorni napravi sta zasnovani z večjim poudarkom na ergonomiji in produktivnosti, čeprav ohranjata prepoznavno Razerjevo estetiko z značilno črno barvo in osvetlitvijo RGB. Standardna različica Pro Click V2 ima 30-stopinjski nagib za bolj naravno držo roke, strani, obložene z gumo, razširjen naslon za palec in kolesce za vodoravno drsenje. Vertikalna različica pa ponuja naravnejši prijem z 71,7-stopinjskim kotom, veliko odprtino za palec in podaljšano osnovo, ki nekoliko dvigne zapestje in tako zmanjša obremenitev. Obe miški vključujeta gumbe, ki jih je mogoče po želji programsko spreminjati, osvetlitev Chroma ter funkcijo AI Prompt Master za hiter dostop do umetno inteligentnih orodij, kot sta ChatGPT ali Microsoft Copilot.

Cena za Pro Click V2 znaša 100 ameriških dolarjev, medtem ko je miška Pro Click V2 Vertical Edition nekoliko dražja in stane 20 dolarjev več. Obe sta že na voljo za nakup prek Razerjevih spletnih in fizičnih trgovin, vertikalno različico pa ponujajo tudi pooblaščeni prodajalci.