Rast porabe za informacijske tehnologije v letu 2025 bo znašala 7,9 odstotka

Ljubljana, 15. julij 2025 - Svetovna poraba za informacijske tehnologije (IT) bo v letu 2025 dosegla 5,45 bilijona ameriških dolarjev, kar predstavlja 7,9-odstotno rast v primerjavi z letom 2024, napoveduje vodilno analitsko podjetje Gartner. Ta pospešena rast je predvsem posledica prehoda podjetij iz faze načrtovanja v fazo implementacije generativne umetne inteligence (GenAI).

Podjetja se vse bolj osredotočajo na izkoriščanje potenciala generativne umetne inteligence, kar neposredno vpliva na povečanje naložb v ključne segmente IT. Največjo rast naj bi zabeležila segmenta programske opreme in IT storitev. "Podjetja se bodo z GenAI premaknila iz faze načrtovanja in preizkušanja v fazo dejanske implementacije, kar bo zahtevalo naložbe v programsko opremo in IT storitve," je pojasnil John-David Lovelock, ugledni podpredsednik in analitik pri Gartnerju. Za leto 2025 napovedujejo, da bo poraba za programsko opremo zrasla za 14,2 odstotka in dosegla 1,18 bilijona dolarjev, medtem ko naj bi poraba za IT storitve narasla za 10,6 odstotka na 1,6 bilijona dolarjev.

Zanimiv trend, ki ga izpostavlja Gartner, je tako imenovana "skrita umetna inteligenca" oziroma "shadow AI". Gre za uporabo zmožnosti umetne inteligence s strani zaposlenih, ki je IT oddelki neposredno ne nadzorujejo. To pomeni, da dejanski stroški, povezani z umetno inteligenco, pogosto niso vidni v uradnih proračunih za IT, saj so skriti v drugih poslovnih oddelkih. Lovelock opozarja, da bo več kot tretjina porabe za umetno inteligenco v letu 2025 potekala izven uradnih IT proračunov.

Rast je pričakovati tudi v drugih segmentih. Poraba za sisteme za podatkovne centre naj bi se povečala za 9,5 odstotka, predvsem na račun povečanih naložb v strežnike, ki podpirajo delovne obremenitve umetne inteligence. Segment naprav, ki vključuje osebne računalnike in mobilne telefone, naj bi po lanskem padcu okreval in zabeležil 4,9-odstotno rast, medtem ko naj bi poraba za komunikacijske storitve, ki predstavlja največji delež celotne porabe, zrasla za 4,4 odstotka.

Gartnerjeva napoved kaže na jasno smer nadaljnjega razvoja IT industrije, kjer bo umetna inteligenca igrala ključno vlogo pri rasti in preoblikovanju poslovnih procesov. Podjetja, ki bodo uspešno integrirala nove tehnologije, bodo v prihodnosti imela pomembno konkurenčno prednost.