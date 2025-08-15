Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 15.8.2025 07:00 | Teme: linux, raziskave

Rast Linuxa na namizjih: Presenetljiva žrtev ni Windows, temveč macOS

Najnovejša analiza podjetja Lansweeper, specializiranega za upravljanje sredstev IT, kaže na presenetljiv trend na področju namiznih operacijskih sistemov. Tržni delež Linuxa je v zadnjih dveh letih zrasel za več kot 50 %, vendar ta rast ne prihaja na račun dominantnega Microsoftovega sistema Windows, temveč predvsem na račun Applovega macOS. Poročilo, ki temelji na podatkih več kot 30 milijonov naprav, postavlja pod vprašaj ustaljeno prepričanje o dinamiki boja za prevlado na namizjih.

Podatki, zbrani med letoma 2023 in 2025, razkrivajo, da je tržni delež Linuxa na namiznih računalnikih v poslovnem in zasebnem okolju narasel z 0,96 % na 1,47 %. Medtem ko se zdi odstotek nizek, gre za pomembno relativno rast, ki kaže na spreminjajoče se navade določenih skupin uporabnikov. Še bolj zanimivo je dejstvo, da je v istem obdobju tržni delež sistema Windows celo rahlo zrasel, in sicer z 89,9 % na 90,2 %. Pravi poraženec v tej enačbi je Applov macOS, katerega delež je upadel z 8,8 % na 7,9 %.

Analiza podjetja Lansweeper, ki je preučilo naprave v več kot 20.000 organizacijah, tako ponuja nov vpogled v tržne premike. Ključno spoznanje raziskave je, da rast Linuxa ni posledica množičnega prebega uporabnikov iz ekosistema Windows. Namesto tega podatki kažejo, da so glavni vir novih uporabnikov Linuxa nekdanji privrženci Appla. Visoke cene, omejena možnost nadgradenj in manjši nadzor nad strojno opremo naj bi bili ključni dejavniki, ki tehnično podkovane uporabnike vodijo k odprtokodnim alternativam.

Raziskava je razkrila tudi, katere distribucije Linuxa so najbolj priljubljene v poslovnem okolju. Z naskokom vodi Ubuntu z 42 % vseh namestitev Linuxa, sledita mu Mint z 18 % in Debian z 11 %. Poročilo tako slika novo podobo trga, kjer Linux ne tekmuje več le kot strežniški operacijski sistem, ampak se uveljavlja kot resna alternativa za specifično, a rastočo skupino profesionalcev na namizjih.

Več novic

