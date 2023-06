Rast cen programskih rešitev in storitev

Pandemija, težave pri gospodarski rasti, inflacija, višje cene energentov in globalna geopolitična nestabilnost so glavni razlogi, da so cene programskih izdelkov in storitev v oblaku v zadnjem letu občutno zrasle. Po raziskavi mednarodnega združenja ITAM Review so se cene dvignile povsod po svetu, čeprav pri nekaterih proizvajalcih in regijah bolj občutno, kot drugod.

Največjo podražitev so opravili pri družbi IBM, kjer so v večini regij, vključno z Evropo, cene zrasle za 24%. Občutno podražitev svojih rešitev in storitev so naredili tudi pri družbi Microsoft, kjer so se denimo na Japonskem cene zvišale za 20% pri cenah licenc in 15% pri cenah storitev v oblaku. Drugod po svetu so cene zvišali za 9 do 15%.

ITAM Review ugotavlja, da so cene zvišali praktično vsi glavni ponudniki programske opreme, čeprav so ponekod te podražitve bolj zmerne. Oracle je denimo lani cene v povprečju zvišal za 8%. SAP pa je v začetku letošnjega leta napovedal podražitev vzdrževalnih stroškov za 3,3%.

Val podražitev, ki smo ga bili priča v zadnjih dveh letih ni običajen in zahteva pozorno obravnavo s strani kupcev. Predvsem zato, ker podražitve niso povezane z novimi funkcionalnostmi ali dodano vrednostjo dražjih izdelkov.

ITAM Review opozarjajo, da veliki ponudniki uporabljajo najrazličnejše taktike, s katerimi spreminjajo cene in celo obstoječe pogodbe. Prva so številna združevanja in nakupu, kjer novi lastniki v procesu prevzemov napovejo višje cene, zlasti tam, kjer zaradi tega zmanjšuje konkurenca. Druga taktika pa so vse bolj pogoste inšpekcije, kjer ponudniki pregledujejo pravilnost uporabe licenc in pogodbenih pravic, zelo pogosto pa s tem zagotovijo dodatne vire zaslužka.