Raspberry Pi 5 je tu!

Prvi Raspberry Pi z lastno silicijevo komponento in nekaj opaznimi nadgradnjami bo kmalu na prodajnih policah.

V osrčju mikroračunalnika Raspberry Pi 5 je 64-bitni štirijedrni Arm Cortex-A76 procesor, ki deluje pri 2,4 GHz, kar omogoča dvakrat do trikrat boljšo zmogljivost v primerjavi s štiri leta starim Raspberry Pi 4. Naprava ima grafični čip VideoCore VII s frekvenco 800MHz, za katerega Raspberry Pi Foundation pravi, da ponuja vidno boljše grafične zmogljivosti.

Raspberry Pi 5 ima tudi komponento, ki jo je Raspberry Pi Foundation izdelal prvič, del matične plošče (čip southbridge), ki ni neposredno povezan s centralno procesno enoto in ki mu pomaga komunicirati z zunanjimi napravami. S čipom RP1 Raspberry Pi 5 prinaša prelomnico v zmogljivosti in funkcionalnosti zunanjih UAS diskov in priključenih drugih naprav.

Med priključki najdemo dvojni 4Kp60 HDMI izhod s podporo za HDR, režo za microSD, dva USB 2.0 in dva 3.0 priključka, gigabitno omrežno povezavo in 5V DC napajanje preko USB-C. Raspberry Pi 5 bo v 4GB različici na voljo za 60 ameriških dolarjev, medtem ko bo model z enkrat več pomnilnika še 20 USD dražji. Mikroračunalnik bo na prodajnih policah do konca oktobra.