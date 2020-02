Raspberry Pi 4 z dvojno količino pomnilnika

V teh dneh mineva že osem let od splavitve prvega računalnika Raspberry Pi, ob tem pa se bo različica z 2 GB pomnilnika pocenila na 35 dolarjev.

Raspberry Pi 4 je bil doslej na voljo v osnovni različici z 1 GB pomnilnika za 35 dolarjev, različica z 2 GB je veljala 45 dolarjev, še deset dolarjev več pa bi odšteli za 4 GB. Ostale specifikacije so sicer enako, v uporabi je Broadcomov procesor s štirimi jedri in taktom 1,5 GHz, gigabitni omrežni vmesnik, dva vmesnika USB 2 in dva USB 3, za izvoz videa pa dva vmesnika micro-HDMI. Slednja lahko sliko prikazujeta na dveh zaslonih z ločljivostjo do 4K.

Zanimivo, da bo pri tem osnovna različica ostala v prodaji po enaki ceni. To je namenjeno večjim strankam, predvsem industrijskim uporabnikom, ki potrebujejo enako strojno zasnovo.