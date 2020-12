Računalniški velikani zapuščajo Silicijevo dolino

Visoki davki, astronomsko visoki stroški nastanitve za zaposlene in prehajanje na delo na daljavo so glavni razlogi, zakaj se vse več velikih računalniških korporacij odloča za premestitev svojih sedežev izven znamenite Silicijeve doline, ki leži v okolic mesta San Jose, ki je v zadnjih desetletjih postalo že tretje največje mesto v Kaliforniji.

V zadnjem mesecu sta ste kar dve veliki računalniški podjetji, ki sta zgodovinska nastali in zrasli v Silicijevi dolini, odločili za selitev v Texas. Najprej je selitev sedeža najavil HPE, ki bo sedež družbe preselil v Dallas. Le nekaj tednov kasneje je podoben korak naredila družba Oracle, ki sedež seli v mesto Austin.

V istem tednu je odhod v Texas najavilo tudi podjetje Tesla, ki je vodstvo Kalifornije ob tem obtožilo, da zavira inovacije. Elon Mask se je z ekipo preselil tudi zaradi večjih omejitev gibanja, ki jih Kalifornija uvaja zaradi širjenje bolezni COVID-19.

V ZDA že vrsto let poteka tekma med državami in velikimi mesti za naklonjenost velikih proizvajalcev iz področja visoke tehnologije. Še posebej agresiven je v zadnjem času Texas, ki s precej nižjimi davki in različnimi spodbudami, tako za lastnike, kot za nastanitev zaposlenih, ponuja zelo zelo ugodne razmere za poslovanje.

Nekateri strokovnjaki menijo, da je vse skupaj močno pospešila pandemija, ki v ZDA močno spreminja način dela. Po tem, ko se je veliko razvojnih in drugih ekip v tehnoloških podjetij moralo prilagoditi na delo od doma, so marsikje ugotovili, da fizična prisotnost ni predpogoj za učinkovito poslovanje.

To, kar je bil nekoč glavni dejavnik za koncentracijo kadra v Silicijevi dolini, danes preprosto ne velja več. Družabna omrežja, videokonferenčni sistemi in orodja za sodelovanje na daljavo zmanjšujejo ali celo odpravljajo potrebo po fizični prisotnosti v skupni pisarni.