Računalniški napad ustavil mednarodne pošiljke

Britanska pošta je tarča izsiljevalskega virusa, zaradi katerega je zastalo več kot pol milijonov paketov in pisemskih pošiljk, namenjenih v tujino.

Za napadom stoji ruska skupina Lockbit, gre pa za izsiljevalski napad, ki zašifrira datoteke in zahteva denar za njihov odklep. Na pošti naj bi okužili računalnike, ki skrbijo za tiskanje poštnih nalepk, tiskalniki pa so začeli tiskati sporočilo skupine, torej zahtevo po plačilu. Skupina naj bi tudi zagrozila z objavo ukradenih podatkov v spletu. Pošta dogajanja uradno še ni komentirala, uporabnike storitev so le prosili, da vsaj začasno prenehajo s pošiljanjem paketov v tujino.

Skupina Lockbit naj bi po ocenah v zadnjih letih izsilila okoli 100 milijonov dolarjev, naj pa bi delovali pretežno iz Rusije.