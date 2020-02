Računalniški kriminal je lani odnesel vsaj 3,5 milijard dolarjev

Število prevar, izsiljevanj in drugih računalniško povezanih kaznivih dejanj se naprej strmo povečuje. Ameriški FBI, natančneje njegov oddelek za prijavo internetnega kriminala (IC3) je v letu 2019 prejel skoraj 470.000 prijav o incidentih, ki so oškodovance olajšali za vsaj 3,5 milijard dolarjev.

Dejanska škoda zaradi računalniškega kriminala po celem svetu pa je po vsej verjetnosti še znatno večja. Prvič zato, ker je zgornja statistika obarvana le del sveta, tiste oškodovance, ki so dogodke prijavili FBI. Kdor misli, da so to samo Američani, se moti. Računalniški kriminal ne pozna meja, zato je FBI prijave prejel kar iz 48 različnih držav.

Še večji razkorak od dejanskega stanja pa leži v dejstvu, da mnoge prevare, zlasti izsiljevanja (ransomware) žrtve sploh ne prijavijo, da ne bi razkrile lastnih slabosti in ranljivosti. To še posebej velja za podjetja, ki se bojijo, da bi ob prijavi ogrozila lasten ugled.

Povečuje se tudi število napadov na zelo ozke ciljne skupine uporabnikov. V starostni skupini oseb nad 60 let denimo strmo narašča število prevar s potvarjanjem identitet, kjer kriminalci pod lažnimi razlogi od žrtev iztržijo denarna sredstva.

FBI, pa tudi druge svetovne organizacije ob tem pozivajo javnost, da vse zlorabe javljajo pristojnim organizacijam. Le na osnovi tega je mogoče izslediti kriminalce, po drugi strani pa tudi spremljati razvoj novih načinov napade in jih po možnosti zajeziti preden povzročijo še več preglavic. Nekateri od organiziranih napadov so bili v zadnjem letu že tako obsežni, da so bili znotraj FBI deklarirani kot grožnja za nacionalno varnost.