Računalniška podjetja bodo delala od doma

Objavljeno: 6.8.2020 08:00

Zaradi negotovih razmer povezanih z nevarnostjo virusne okužbe se vse več računalniških podjetij odloča, da bo svojim zaposlenim omogočil dolgoročno delo od doma. Google je tako sporočil, da bo skoraj 200.000 zaposlenim omogočil delo od doma vsaj do julija 2021. Le nekaj dni za tem je Microsoft objavil, da bodo delo od doma priporočali vsaj do januarja 2021. Apple prav tako odločitev za vračanje v pisarne prestavlja na začetek leta 2021.

Nekatera podjetja pa spremenjen režim dela izkoriščajo za preobrazbo v povsem drugačen režim in kulturo dela. Že pred časom je Twitter oznanil, da namerava možnost dela od doma omogočiti kot trajno možnost za delovna mesta, kjer je to možno. Zelo podobno strategijo je nedavno svojim delavcem predstavil Facebook, kjer pričakujejo, da bo postopoma, do leta 2030, od doma delalo približno polovica zaposlenih.

Družba Gartner je medtem že opravila raziskavo med zaposlenimi v podjetjih, ki pa kaže, da delavci niso vselej najbolj navdušeni nad možnostjo dela od doma. Raziskava je pokazala, da bi se kar 60% vprašanih raje odločilo za delo v primerno zaščitenih poslovnih prostorih kot za oddaljeno delo od doma. Na tem področju se že pojavlja nov izraz »smart office« ali pametna pisarna, ki ima drugačen pomen kot v preteklosti. Pisarne prihodnosti bodo po vseh verjetnosti vsebovale tipala za kvaliteto zraka, nadzor nad zbiranjem ljudi in druge tehnološke ukrepe, ki bi lahko zmanjšali tveganja za množične okužbe.