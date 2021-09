Računalnik guvernerki povedal, da je nihče ne razume

Izjave guvernerjev centralnih bank so pogosto zapisane tako kriptično, da za razumevanje potrebujemo dobro poznavanje ekonomije. To često ni naključno, saj morajo vsako besedo skrbno pretehtati, da trgi ne pobegnejo v eno ali drugo smer. Da so učene besede preveč, pa je ruski guvernerki povedal – računalnik.

V ruski centralni banki so izvedli študijo komunikacije, v kateri so uporabili nevronske mreže za analizo besedil. Rezultat je bil neizprosen. Guvernerki Elviri Nabiullini so priporočili, da mora uporabljati preprostejši jezik, če želi, da jo večina Rusov razume. Rusija se trenutno spopada z inflacijo, ki ni zelo visoko, je pa višja od ciljev. Raziskave kažejo, da ljudje ne razumejo, kaj jim govori centralna banka, in zato pričakujejo bistveno višjo inflacijo od analitikov. Medtem ko analitiki pričakujejo inflacijo malce nad štirimi odstotki, splošna javnost govori o 12-odstotni inflaciji. To je resen problem, ki se lahko kot samouresničujoča prerokba prelije v resnični svet.

V raziskavi so analizirali izjave za medije iz centralne banke, prepise novinarskih konferenc in druga pisna poročila. Model je nato ocenil težavnost besedil na lestvici od 1 (le strokovnjaki) do 10 (osnovnošolci). Večina komunikacije ruske centralne banke je bila v intervalu 1-3. To je v nasprotju s cilji ruske centralne banke, ki se tudi s pojavljanjem na družbenih omrežjih trudi ljudem približati svoj mandat in poteze.

Bloomberg