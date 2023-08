Qualcommov najnovejši procesor je namenjen igranju na poti

Qualcomm je predstavil naslednika procesorja Snapdragon G3x, ki med drugim poganja ročno konzolo Razer Edge. Snapdragon G3x Gen 2 je najnovejši izdelek v seriji čipov, namensko izdelanih za igričarje, ki zahtevajo vrhunsko zmogljivost.

Mobilno igranje in ročne konzole so v porastu, česar se zavedajo tudi pri Qualcommu, ki trendu sledijo z novo serijo procesorjev G. Qualcommov procesor G3x Gen 2 je za 30 odstotkov hitrejši od predhodnika, medtem ko njegov grafični del hitrost delovanja celo podvoji. Zmožen je poganjati ročno napravo z igralnimi zmožnostmi na več platformah, pa tudi naprave, ki se uporabljajo za igranje na Androidu, PC-ju, v oblaku in oddaljeni konzoli. Čip je dovolj močan, da podpira sledenje žarkom in omogoča uporabniku prenos v živo med igro. Za nemoteno igranje v oblaku in na daljavo čip vključuje povezljivost WiFi 7 in 5G mmWave.

Za manj zahtevne igre na napravah z nižjimi specifikacijami je Qualcomm ustvaril platformo Snapdragon G1 Gen 1. Namenjena je igranju v oblaku, pa tudi igranju na oddaljeni konzoli in PC-ju na ročnih napravah brez hlajenja. Čip podpira izris slike do ločljivosti 1080p s hitrostjo do 60 FPS in za povezljivost uporablja WiFi 5.

Nazadnje je proizvajalec čipov predstavil platformo Snapdragon G2 Gen 1 kot srednjo pot med obema linijama. Namenjena je uporabi na igralnih napravah brez hlajenja, vendar posebej tistim z višjimi specifikacijami za omogočanje popolnega izvajanja mobilnih in oblačnih iger. Čip lahko napaja ročne naprave, ki se uporabljajo za igre v oblaku in na oddaljeni konzoli, prek WiFi 6/6E in 5G mmWave, pa tudi tiste, ki se uporabljajo za igranje iger na Androidu in PC-ju.