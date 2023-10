Objavljeno: 13.10.2023 05:00

Qualcommov izlet v osebne računalnike se imenuje Snapdragon X

Qualcomm je napovedal prihod novih čipov, ki bodo namenjeni osebnim računalnikom. Prihodnje leto lahko pričakujemo generacijo Snapdragon X, kot se bodo novinci imenovali. Z njimi želijo prebiti stekleni strop pametnih telefonov in zakorakati še v zahtevnejša okolja.

Potrebe v telefonih so pač drugačne kakor v osebnih računalnikih, naj si bodo ti namizni ali prenosni. Manj poudarek se daje avtonomiji, torej nizki porabi, in več zmogljivosti. Qualcommovi čipi so nesporni vladarji v pametnih telefonih, drugače pa je pri računalnikih. Tu so za zdaj omejeni šibkejše in cenejše računalnike oziroma tablice. In Qualcomm želi to spremeniti.

To je težka, a ne nemogoča naloga. Applovi čipi so takisto nekoč veljali za omejene na telefone, kjer so bili več kot dobri, nato pa je Apple izdal Apple M. Qualcomm želi doseči enako, za kar so predlani celo kupili podjetje Nuvia. Tam so razvili jedro Oryon, ki je prvi predstavnik prihajajoče družine Snapdragon X. V njih najdemo procesorski del, grafični del, del za strojno učenje (NPU) in seveda modeme za komunikacijo z mobilnimi omrežji. Več podrobnosti, zlasti številk, pričakujemo konec meseca.