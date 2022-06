Qualcomm z novimi procesorji meri na Applov M2

Apple je pred nekaj dnevi predstavil novo različico svojega procesorja arhitekture ARM, procesorje za osebne računalnike pa pripravlja tudi Qualcomm.

Predsednik uprave Qualcomma Cristian Amon je povedal, da merijpo na prvo mesto med procesorji za osebne računalnike – torej želijo premagati tako Apple z njihovimi procesorji ARM kot Intel in AMD s procesorji na arhitekturi x86. A te procesorje bodo pri Qualcommu imeli pripravljene šele konec prihodnjega leta.

Qualcomm je znan po procesorjih Snapdragon, ki jih najdemo v praktični vseh zmogljivejših pametnih telefonih in tablicah. Pred časom pa so prevzeli podjetje Nuvia, ki se ukvarja ravno z razvojem zmogljivejših procesorjev ARM, namenjenih bolj zahtevnim opravilom, med drugim tudi grafiki in umetni inteligenci.