Objavljeno: 27.10.2023 07:00

Qualcomm stavi na Wi-Fi v slušalkah

Slabih slušalk je čedalje manj, brezžične slušalke pa dandanes tudi iz povezav Bluetooth iztisnejo že praktično vse. Naslednji korak bo – tako meni Qualcomm in na to tudi stavi z novo strojno opremo – uporaba WiFi za prenos zvoka.

Vsemu napredku navkljub ima Bluetooth svoje omejitve, med katerimi sta najočitnejši zgolj nekajmetrski domet in omejitve glede hitrosti prenosa podatkov, kar vpliva na kakovost zvoka. V drugih ozirih so namreč slušalke dandanes že zelo dobre, denimo pri dušenju zunanjega zvoka in udobnosti.

Qualcomm je zato v novo generacijo platforme Snapdragon Sound (partnerji, ki ga trenutno uporabljajo, so: Audio-Technica, Bose, Edifier, Fiio, Jabra, LG, Master & Dynamic, Shure) vgradil tudi WiFi, medtem ko Bluetooth seveda ostaja. To bo na primer omogočilo poslušanje glasbe, tudi ko bomo več metrov oddaljeni od telefona. To bo možno zaradi tehnologije Expanded Personal Area Network (XPAN), s čimer bo možno predvajati glasbo v 24 bitih s 96 kHz brez izgub (lossless). To prek Bluetootha zaradi fizičnih omejitev ne gre. Poraba energija pa bo ostala nizka kljub uporabi Wi-Fi na 2,4, 5 ali 6 GHz.