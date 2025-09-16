Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Qualcomm razkril svoj najzmogljivejši mobilni procesor

Qualcomm je razkril ime svojega novega paradnega mobilnega čipa Snapdragon 8 Elite Gen 5, s čimer uvaja nekoliko bolj pregledno poimenovanje svojih najzmogljivejših procesorjev.

Novi čip bo uradno predstavljen na dogodku Snapdragon Summit med 23. in 25. septembrom, a Qualcomm je že vnaprej pojasnil spremembo v poimenovanju. Čeprav bi ime lahko nakazovalo, da gre za preskok generacije, gre dejansko za peto generacijo serije Snapdragon 8, ki sledi Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2, Gen 3 in lanskemu modelu Snapdragon 8 Elite. Podjetje dodaja, da so želeli poenostaviti prepoznavnost generacijskih posodobitev, obenem pa se z izogibanjem številki 4, ki ima negativen prizvok v nekaterih azijskih kulturah, prilagoditi tudi globalnim trgom.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 naj bi predstavljal neposrednega konkurenta Applovemu A19 Pro in se bo verjetno znašel v najnovejših paradnih telefonih z operacijskim sistemom Android, kot sta Samsung Galaxy S26 in OnePlus 15. Qualcomm z novo nomenklaturo cilja na večjo jasnost za potrošnike, a ob tem priznava, da gre le za nadgradnjo že znanega sistema poimenovanja.

