Qualcomm napoveduje pospeševalnike umetne inteligence in skrivnostne omare

Qualcomm se vrača na področje podatkovnih centrov z novo linijo pospeševalnikov umetne inteligence, zasnovanih posebej za naloge inferenc. Podjetje je razkrilo kartici AI200 in AI250 ter skrivnostne strežniške omare, v katerih bodo delovali pospeševalniki, pri čemer poudarjajo učinkovitost, nizko porabo energije in izjemno zmogljivost pomnilnika. A ob so razkrili le malo tehničnih podrobnosti.

Model AI200 bo podpiral kar 768 GB pomnilnika LPDDR na kartico, medtem ko AI250 prinaša »inovativno arhitekturo blizu pomnilnika«, ki naj bi omogočala več kot desetkrat večjo efektivno prepustnost in hkrati nižjo porabo energije. Novi sistemi bodo opremljeni z direktnim tekočinskim hlajenjem, razširljivostjo prek vodil PCIe in povezljivostjo prek povezav Ethernet, pri čemer bo posamezna omara porabila do 160 kW energije.

Qualcomm gradi svojo ponudbo na dolgoletnih izkušnjah z razvojem nevronskih procesmih enot Hexagon, ki so ključni del čipov Snapdragon za pametne telefone in prenosnike. Ti že podpirajo širok nabor natančnosti (od INT2 do FP16) in dokazujejo, da podjetje obvlada energetsko učinkovite arhitekture za obdelavo AI. Zdaj želi te principe prenesti v svet podatkovnih centrov, kjer so stroški energije, hlajenja in razpoložljivost pomnilnika ključni dejavniki donosnosti.

Z obljubo, da bodo za primerljivo ceno ponudili več pomnilnika kot pri konkurenčnih rešitvah Nvidie in AMD-ja Qualcomm cilja na kupce, ki iščejo večjo zmogljivost pri manjšem odtisu. Prvi večji kupec je že potrjen – saudski AI ponudnik Humain, ki načrtuje uporabo rešitev AI200 in AI250 v obsegu 200 megavatov do leta 2026.