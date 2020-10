Qualcomm naj bi pripravljal lastne telefone

Po pisanju Taivanske spletne strani DigiTimes naj bi ameriški proizvajalec procesorjev Qualcomm pripravljal lastne telefone.

Naprave naj bi proizvajal in distribuiral Asus, po govoricah naj bi bili to telefoni najvišjega razreda. Predvidoma bodo uporabljali prihajajoče procesorje Snapdragon 875 in privzet sistem Android, torej brez raznih grafičnih popravkov in sprememb, pa tudi brez dodatnih osnovnih aplikacij. Podobna strategija, kot jo ima Google s svojimi telefoni Pixel, le da pričakujemo višje zmogljivosti in cene. Telefone bi lahko predstavili na virtualnem dogodku Snapdragon Tech Summit, kjer bido predstavili nove procesorje Snapdragon 875 in Snapdragon 775.