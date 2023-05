Qualcomm kupuje podjetje z avtomobilskimi čipi za varno vožnjo

Qualcomm se pripravlja na prevzem izraelskega proizvajalca čipov Autotalks, ki se ukvarja z razvojem tehnologij za komunikacijo vozil z okolico V2X (ang. Vehicle to everything).

Qualcomm bo s prevzemom, vrednim od 350 do 400 milijonov dolarjev, oplemenitil lastne rešitve z oblakom povezanih asistenčnih in avtonomnih tehnologij vožnje Snapdragon Digital Chassis. Pri Qualcommu pričakujejo, da bo avtomobilska industrija eden največjih virov rasti in prihodkov v prihodnjih letih, prevzem podjetja Autotalks pa jim bo dodatno povečal bazo strank in izboljšal ponudbo na dotičnem področju.