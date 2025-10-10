Objavljeno: 10.10.2025 07:00

Qualcomm kupuje Arduino

Obeta se še en veliki prevzem v tehnološkem sektorju, saj bo Qualcomm kupil italijanskega proizvajalca čipov za domačo elektroniko Arduino. Qualcomm je potrdil, da bo podjetje prevzel, a o ceni niso dajali izjav.

Arduino bo še naprej ostal samostojni proizvajalec mikrokrmilnikov in mikroprocesorjev s čipi različnih proizvajalcev. Ne bodo se torej omejili zgolj na Qualcommove, so zagotovili. Skupnost uporabnikov Arduinovih izdelkov šteje več kot 33 milijonov ljudi, ki razvijajo najrazličnejše izdelke, prototipe in rešitve. Vse to naj bi ostalo.

Preden bo lahko Qualcomm zares prevzel Arduino, bo moral dobiti še dovoljenje regulatorjev v ZDA in Evropi. Ključne zaveze bodo verjetno vključevale odprtost platforme, saj pri podobnih prevzemih malih igralcev velikani običajno slej ali prej začno ožiti in zapirati ekosistem. Arduino, ki je velik podpornik odprtokodne strojne in programske opreme, se želi temu izogniti.