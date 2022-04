Qualcomm bo šele 2023 pripravil računalniške procesorje

Qualcomm načrtuje procesorje, ki bi poganjali naslednjo generacijo prenosnikov, a bodo ti prišli šele prihodnje leto.

Pred dobrim letom so v ta namen kupili podjetje Nuvia, cilj pa je konkurirati Applu in njihovim procesorjem M1. Partnerjem, torej proizvajalcem računalnikov, naj bi prve procesorje pokazali proti koncu letošnjega leta. Procesorji, ki jih razvija podjetje Nuvia, podpirajo ukazni nabor ARM, a pri tem ne uporabljajo dosedanjih jeder ARM Cortex. Slednji so enostavno premalo zmogljivi, da bi na njih lahko poganjali Windows oziroma programe, napisane za procesorje x86, sploh ker pride pri tem še do dodatnih izgub pri prevajanju.

Upamo, da jim uspe, saj je Apple nazorno pokazal, kako učinkoviti so lahko procesorji ARM, če je pristop pravi.