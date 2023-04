Python, ki z umetno inteligenco sam popravlja hrošče

Jezikovni modeli umetne inteligence, kamor sodi tudi GPT, lahko pišejo kodo, ki večinoma dobro deluje. Videli smo tudi, da znajo razhroščiti obstoječo kodo in uporabniku razložiti, kaj in kje je šlo narobe. Če to združimo, dobimo programe, ki se lahko popravljajo – sami.

Uporabnik Githuba z vzdevkom BioBootloader je ustvaril kos kode, ki ga je poimenoval Wolverine (rosomah). Gre za dodatek za Python, ki poišče napake v programih in jih popravi. Wolverine uporablja model GPT-4 in omogoča stopenjsko popravljanje kode. Ko se program zruši prvič, Wolverine popravi prvo napako, nato ga požene ponovno, odpravi naslednjo in tako naprej, dokler program ne teče.

Na videoposnetku, ki ga je prikazal Wolverine, vidimo kodo in rezultate poganjanja hkrati. Prav tako je možno novost preizkusiti, saj je koda dostopna. A pozor, za uporabo potrebujemo dostop do GPT, kar ni samoumevno. Ustrezen ključ za dostop API do OpenAI-jevega GPT-3.5 je načeloma dostopen vsakomur, za GPT-4 pa je treba plačati in se naročiti.

Wolverine je seveda še vedno precej primitiven kos kode, a predvsem kaže smer, kam lahko gre razvoj. Morda se bodo v prihodnosti programi pisali sami, ljudje pa bomo bolj v vlogi načrtovalcev.

