Objavljeno: 27.5.2025 05:00

Prvotni emojiji iz leta 1999 se poslavljajo

Danes so samoumevni po celem svetu, a moderni emojiji so se začeli na Japonskem konec minulega tisočletja. Sedaj bo uradna zbirka iz leta 1999, ki je bila nazadnje posodobljena leta 2013, upokojena.

Ene prvih emojijev je leta 1999 uvedlo japonsko podjetje Docomo v svoje mobilne naprave, kjer so dolga leta ostali malo znana japonska posebnost. Ko pa je standard Unicode vključil znake vseh jezikov sveta, so se skozi zadnja vrata vanj pritihotapili tudi emojiji. Ti so se do danes močno razvili, povečalo se je zlasti njihovo število.

Originalna zbirka Docomo pa je zadnjo posodobitev doživela pred dvanajstimi leti, ko je imela 698 simbolov. Na voljo so bili na napravah Docomo, ki so imele Android 4.3 ali 4.4. Docomo je bilo na koncu še zadnje podjetje, ki ni implementiralo skupnega dizajna iz Androida, temveč je vztrajalo pri svoji klasični implementaciji. In ta bo junija 2025 ukinjena.

V praksi to pomeni, da bodo vse naprave Docomo po novem emojije risale povsem enako kot druge naprave z Androidom. In s tem bo umrl še en majhen del računalniške zgodovine.